Минздрав утвердил новые врачебные специальности

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Министерство здравоохранения внесло в Справочник квалификационных характеристик профессий четыре новые специальности.
Теперь появятся новые специальности – врач-кардиолог интервенционный, врач-кардиолог-электрофизиолог, врач-кардиолог детский и врач-ревматолог детский.
Отмечается, что также изменили квалификационные требования к врачу-кардиологу.
“Внедрение новых специальностей позволит проще осваивать и применять на практике эффективные современные подходы в лечении распространенных сердечно-сосудистых заболеваний”, – говорится в сообщении.
Так, в настоящее время ангиография коронарных артерий, экстренное стентирование, круглосуточная организация кардиологической помощи для пациентов с симптомами острого инфаркта миокарда на основе перкутанних вмешательств становятся обязательными.
В Украине была создана мощная система кардиоцентров, которые работают круглосуточно (в режиме 24 часа 7 дней в неделю, 365 дней в год) и оснащены современным инновационным оборудованием. В этих центрах пациенты с острым инфарктом миокарда могут получать бесплатное неотложное стентирование.
Отмечается, что квалификационные требования к детскому врачу-кардиологу, детскому врачу-ревматологу, врачу-кардиологу-электрофизиологу и интервенционному врачу-кардиологу вступят в силу с 1 января 2020 года.
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