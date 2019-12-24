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Какие профессии самые перспективные - рейтинг LinkedIn

Какие профессии самые перспективные - рейтинг LinkedIn

Аналитики LinkedIn в новом отчете 2020 Emerging Jobs Report определили топ новых профессий, которые считаются наиболее перспективными.

Об этом сообщает CNBC.

ТОП – 10 перспективных профессий:

  • работники в области искусственного интеллекта – с 2015 года спрос на специалистов вырос на 74% ежегодно, а среднегодовая зарплата составляет $136 000;
  • инженеры по роботехнике – спрос рос на 40% ежегодно последние 5 лет. Среднегодовая зарплата – $85 000;
  • специалисты по данным – спрос + 37% ежегодно, среднегодовая зарплата – $143 000;
  • фулстек программисты (Full-stack developer) – спрос +35% в год, а среднегодовая зарплата – $82 000;
  • SR-инженеры (Site Reliability Engineer) – спрос +34% ежегодно, среднегодовая зарплата – $130 000;
  • Customer success менеджеры (Customer success specialist) – спрос +34% в год, среднегодовая зарплата – $90 000;
  • SDR (Sales Development Representative) – спрос +34%, среднегодовая зарплата – $60 000;

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  • дата-инженеры (Data engineer) – спрос +33%, среднегодовая зарплата – $100 000;
  • специалисты по поведенческому здоровью (behavioral health technician) – спрос +32%, среднегодовая зарплата- $33 000;
  • специалисты по кибербезопасности – спрос +30%, а средняя зарплата за год – $103 000.
По материалам Mind
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