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В Нацбанке объяснили причины укрепления курса гривны

В Нацбанке объяснили причины укрепления курса гривны

Усиление гривны происходило вследствие действия ряда факторов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“В октябре-декабре основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта, в частности благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, и продажа средств от валютных привлечений государственных компаний. Приток средств иностранных инвесторов в гривневые облигации Правительства продолжался, но не имел определяющего влияния на валютный рынок в отличие от предыдущих месяцев”, – говорится в сообщении.

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В то же время Национальный банк активно выкупал избыточную валюту для пополнения международных резервов. Всего с начала 2019 объем чистых валютных интервенций достиг более 5,5 млрд долл. США.

Укрепление обменного курса гривны обусловило более стремительное снижение инфляции до цели 5%, чем предполагал последний (октябрьский) макроэкономический прогноз.

“Кстати, мы покупаем гораздо больше валюты, чем заводят нерезиденты. Портфель нерезидентов вырос в этом году примерно на 4,3 млрд долл. США, то есть превышение объема покупки для пополнения золотовалютных резервов по отношению к тому, сколько завели нерезиденты, составляет более 1 млрд долл. Это свидетельствует о том, что избыточное предложение валюты на рынке формируют не только нерезиденты”, – отметил глава НБУ Яков Смолий.

По материалам Finance.UA
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