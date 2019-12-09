Оценка недвижимости: Рада не отменила упрощенную модель

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Верховная Рада, которая сделала шаг к ликвидации коррупционных схем, не смогла отменить принятый 5 декабря закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества.
За принятие соответствующего проекта постановления об отмене закона №2047-д проголосовали лишь 7 народных депутатов, причем все они представляют фракцию “Слуга народа”.
Инициатор рассмотрения постановления, народный депутат Руслан Требушкин не выступал с трибуны для разъяснения своей позиции.
5 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества.
Согласно пояснительной записке к документу, этим законом с 1 января 2020 года вводится упрощенная модель оценки объектов недвижимости, что позволит проводить автоматическую оценку в сжатые сроки и облегчает процедуру заключения сделок с недвижимостью.
Кроме того, благодаря данному закону нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости, которые будут храниться в электронной форме.
В ходе обсуждения данного законопроекта депутаты учли правку, согласно которой формирование электронных справок о рыночной стоимости объекта недвижимости будет осуществляться бесплатно.
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