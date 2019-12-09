Крупные сети АЗС продолжают снижать цены

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Сети АЗС OKKO и WOG снова снизили цены на бензин и дизельное топливо на 20-30 копеек за литр, за неделю стоимость бензина и ДТ в этих сетях снизилась на 80 копеек за литр.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95”.
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Цены на бензин А-92 и ДТ на станциях ОККО и WOG уменьшились до 28,99 грн/л, А-95 – до 29,99 грн/л.
В сети Glusco топливо 12 декабря подешевело на 20 коп./л, на станциях KLO – на 10-20 коп./л, Shell – на 40-50 коп./л. UPG опустила цены на все виды горючего на 50 коп./л.
Ранее Finance.ua сообщал, что АМКУ направил обязательные к выполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо в крупные сети АЗС.
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