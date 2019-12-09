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«Укрзализныця» готовится повысить зарплаты сотрудникам

«Укрзализныця» готовится повысить зарплаты сотрудникам

«Укрзализныця» подписала с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей меморандум, предусматривающий повышение зарплаты работникам компании на 10% в I квартале 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

«Укрзализныця, как ответственный работодатель, заботится о сотрудниках, улучшении условий их работы и оплаты труда, поэтому социальный диалог между компанией и профсоюзами будет только углубляться», – подчеркнул председатель правления компании Евгений Кравцов.

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Он также напомнил, что средняя заработная плата в компании за последние три года увеличилась более чем в два раза.

«За 9 месяцев 2019 года компания направила на финансирование социального пакета 2,1 млрд грн, что больше, чем за весь прошлый год. Более 1 млрд грн компания израсходовала на содержание социальной инфраструктуры: больниц, оздоровительных, культурных и спортивных учреждений», – констатировал глава УЗ.

Как отмечается, в сентябре 2019 года средняя заработная плата в железнодорожной отрасли составляла 12 435 грн.

Справка Finance.ua:

Ранее в компании озвучили средний размер зарплаты по некоторым основным специальностям:

  • средняя месячная зарплата машиниста составляет 21 247 грн;
  • помощника машиниста – 14 799 грн;
  • монтера пути по текущему содержанию колеи – 12 486 грн;
  • монтера пути ПМС – 11 559 грн;
  • осмотрщика вагонов – 11 738 грн.

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По материалам Finance.UA
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