«Укрзализныця» готовится повысить зарплаты сотрудникам

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«Укрзализныця» подписала с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей меморандум, предусматривающий повышение зарплаты работникам компании на 10% в I квартале 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
«Укрзализныця, как ответственный работодатель, заботится о сотрудниках, улучшении условий их работы и оплаты труда, поэтому социальный диалог между компанией и профсоюзами будет только углубляться», – подчеркнул председатель правления компании Евгений Кравцов.
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Он также напомнил, что средняя заработная плата в компании за последние три года увеличилась более чем в два раза.
«За 9 месяцев 2019 года компания направила на финансирование социального пакета 2,1 млрд грн, что больше, чем за весь прошлый год. Более 1 млрд грн компания израсходовала на содержание социальной инфраструктуры: больниц, оздоровительных, культурных и спортивных учреждений», – констатировал глава УЗ.
Как отмечается, в сентябре 2019 года средняя заработная плата в железнодорожной отрасли составляла 12 435 грн.
Ранее в компании озвучили средний размер зарплаты по некоторым основным специальностям:
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