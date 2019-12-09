Новый VW Atlas получит дизайн в стиле Atlas Cross Sport (фото)

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VW Atlas нового поколения, который будет продаваться как модель 2021 года, получит серьезные изменения в дизайне, в салоне и в трансмиссии. В продаже он появится в мае 2020 года.
Дизайн нового трехрядного среднеразмерного кроссовера VW Atlas сделают в таком же стиле, как дизайн нового двухрядного Atlas Cross Sport. Кстати, эти две модели построены на одной и той же платформе.
Новый Atlas почти на 8 сантиметров длинней, чем модель предыдущего поколения, но размер салона остался прежним. Эта новинка на 14 см длинней, чем Atlas Cross Sport, хотя у них и одинаковая колесная база.
В линейку двигателей по-прежнему войдут четырехцилиндровый агрегат и V-6. Но теперь полноприводная система 4Motion будет доступна для всех этих двух моторов.
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