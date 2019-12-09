0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 114 0

Украинский автопром пошел в рост на 5%

Украинский автопром пошел в рост на 5%

По данным «УкрАвтопрома», в ноябре 2019 года в Украине сделали 544 транспортных средств, включая легковые автомобили, коммерческие машины и автобусы. Это на 5% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года.

Казалось бы, есть повод для радости за украинскую автомобильную промышленность. Однако, не всё хорошо, как кажется на первый взгляд.

Дело в том, что по сравнению с октябрем 2019 года, в ноябре производство автотранспорта в нашей стране упало сразу на 40%. Кроме того, легковые автомобили в Украине уже давно делают только на одном заводе – «Еврокаре» на Закарпатье. Причем в ноябре там собрали всего 441 автомобиль, что на 455 меньше, чем в октябре.

К тому же, всего 5 коммерческих автомобилей было сделано в ноябре, что, конечно, не может радовать.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.