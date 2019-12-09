Украинский автопром пошел в рост на 5%

По данным «УкрАвтопрома», в ноябре 2019 года в Украине сделали 544 транспортных средств, включая легковые автомобили, коммерческие машины и автобусы. Это на 5% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года.

Казалось бы, есть повод для радости за украинскую автомобильную промышленность. Однако, не всё хорошо, как кажется на первый взгляд.

Дело в том, что по сравнению с октябрем 2019 года, в ноябре производство автотранспорта в нашей стране упало сразу на 40%. Кроме того, легковые автомобили в Украине уже давно делают только на одном заводе – «Еврокаре» на Закарпатье. Причем в ноябре там собрали всего 441 автомобиль, что на 455 меньше, чем в октябре.

К тому же, всего 5 коммерческих автомобилей было сделано в ноябре, что, конечно, не может радовать.