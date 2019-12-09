0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 63 0

Как зимой платить меньше за электроэнергию

Как зимой платить меньше за электроэнергию

Зимний пик электропотребления начинается в декабре. С декабря по февраль население потребляет электроэнергии в 1,5 раза больше, чем в другие времена года.

Об этом сообщил поставщик электроэнергии YASNO.

Чтобы сэкономить на платежках зимой, надо:

  • проверить, чтобы на окнах и дверях не было щелей, заменить резиновые уплотнители, отрегулировать фурнитуру и доводчики – это позволит уменьшить теплопотери;
  • убедиться, что выключатели и розетки плотно прилегают к стенам, а отверстия для кондиционеров герметично закрыты и не образуют сквозняков;
  • использовать электрообогреватели с учетом площади отапливаемого помещения;

Читайте также: Платежка может снизиться на 30%: что предлагает Кабмин

  • отдавать предпочтение более эффективным обогревателям: конвекторным, керамическим и инфракрасным вместо “прожорливых” масляных и тепловентиляторов;
  • позаботиться, чтобы холодильник стоял подальше под радиаторных батарей, стояков отопления и электрообогревателей;
  • заменить обычные лампы накаливания на LED-лампы, которые потребляют до 10 раз меньше электроэнергии;
  • выключать свет, если в помещении никого нет. Можно даже установить датчики движения, чтобы свет включался только при необходимости;

Как сэкономить на коммуналке

  • установить двузонный счетчик, что позволит платить вдвое меньше за электроэнергию, потребляемую с 23:00 до 07:00.
  • со смарт-розеткой можно программировать включение/выключение энергоемких приборов в нужное время. Например, настроить работу бойлера в часы, когда действует вдвое более дешевый тариф для владельцев двузонных счетчиков.

Ранее Finance.ua уведомлял, что поставщик электроэнергии Киевские энергетические услуги провел ребрендинг и сменил свое название на YASNO.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.