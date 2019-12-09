Как зимой платить меньше за электроэнергию

Зимний пик электропотребления начинается в декабре. С декабря по февраль население потребляет электроэнергии в 1,5 раза больше, чем в другие времена года.

Об этом сообщил поставщик электроэнергии YASNO.

Чтобы сэкономить на платежках зимой, надо:

проверить, чтобы на окнах и дверях не было щелей, заменить резиновые уплотнители, отрегулировать фурнитуру и доводчики – это позволит уменьшить теплопотери;

убедиться, что выключатели и розетки плотно прилегают к стенам, а отверстия для кондиционеров герметично закрыты и не образуют сквозняков;

использовать электрообогреватели с учетом площади отапливаемого помещения;

Читайте также: Платежка может снизиться на 30%: что предлагает Кабмин

отдавать предпочтение более эффективным обогревателям: конвекторным, керамическим и инфракрасным вместо “прожорливых” масляных и тепловентиляторов;

позаботиться, чтобы холодильник стоял подальше под радиаторных батарей, стояков отопления и электрообогревателей;

заменить обычные лампы накаливания на LED -лампы, которые потребляют до 10 раз меньше электроэнергии;

выключать свет, если в помещении никого нет. Можно даже установить датчики движения, чтобы свет включался только при необходимости;

установить двузонный счетчик, что позволит платить вдвое меньше за электроэнергию, потребляемую с 23:00 до 07:00.

со смарт-розеткой можно программировать включение/выключение энергоемких приборов в нужное время. Например, настроить работу бойлера в часы, когда действует вдвое более дешевый тариф для владельцев двузонных счетчиков.

Ранее Finance.ua уведомлял, что поставщик электроэнергии Киевские энергетические услуги провел ребрендинг и сменил свое название на YASNO.