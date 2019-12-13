Молодым учителям зарплату не повысят, но будут мотивировать, - Новосад

Министр образования и науки Анна Новосад рассказала, что повысить зарплату всем учителям не представляется возможным.

“Очень бы хотела, чтобы у меня был магический быстрый рецепт, но, к сожалению, его нет. В Украине большое количество учителей – более 400 тысяч. Поэтому если существенно повышать зарплату, нужно это делать для всех. Но, к сожалению, сейчас это невозможно сделать”, – сказала министр.

Она добавила, что на следующий 2020 год заложена целевая поддержка для молодых учителей.

“Эта категория получает очень мало на старте – 4173 гривны. И только приобретая стаж, они могут получать больше. Эта ситуация заставляет молодых учителей уходить из школы. Поэтому на следующий год мы заложили инструмент поддержки именно молодых педагогов в форме единовременной ежегодной выплаты в виде 10 прожиточных минимумов (с 1 декабря 2019 г. общий прожиточный минимум – 2027 грн, – ред.)”, – разъяснила Новосад.

Кроме того, глава МОН подчеркнула, что надо сделать так, чтобы у всех учителей был один большой оклад, а не маленький оклад и три десятка надбавок, которыми можно манипулировать.

Ранее Finance.ua сообщал, что молодые педагоги в Украине получат разовую выплату.

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