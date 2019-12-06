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Премьер назвал позитив и негатив от укрепления гривны

Премьер назвал позитив и негатив от укрепления гривны

Укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, содержит больше позитивных моментов для экономики Украины, чем негативных. Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Как отметил Гончарук, от любого явления кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает.

“Укрепление гривны – это хорошо для граждан Украины, потому что они становятся богаче. Каждая гривна, которую человек получает, она больше весит”, – сообщил он.

В то же время Гончарук считает, что бизнес недостаточно снижает гривневые цены на свои товары в Украине. По его словам, это вопрос Антимонопольного комитета. “Не каждое событие влияет с сегодня на завтра, отдельные вещи, такие как укрепление гривны, влияют постепенно”, – сообщил он.

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Премьер полагает, что от укрепления национальной валюты проигрывают экспортеры. “Мы понимаем это негативное влияние и также ищем возможность им снизить негатив от этого явления”, – сообщил Гончарук.

“Но еще раз хочу отметить, что укрепление гривны – это в том числе и демонстрация доверия к нашей национальной валюте”, – сообщил он.

Гончарук выразил надежду, что украинцы чаще будут хранить сбережения в гривне. “И в целом для экономики Украины это очень хорошо”, – сказал он.

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По материалам РБК-Украина
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