Мировой кризис: эксперт рассказал, как он повлияет на курс гривны (видео)

Многие экономические индикаторы показывают, что сейчас экономическая ситуация в мире не стабильна. О влиянии мирового кризиса на курс национальной валюты рассказал Finance.ua финансовый эксперт Козырев Алексей.

“Кризис, скорее всего, будет, потому что мировые индикаторы показывают, что он приближается. Есть уже определенные программы, которые позволяют моделировать ситуацию”, – отметил Козырев.

Основными источниками кризиса, по мнению эксперта, являются взаимоотношения США и Китая, так как там продолжаются торговые войны. Вторым источником кризиса послужит кризис в странах ЕС, который связан с перепроизводством в некоторых странах, следовательно, это может стать проблемой для евро. Третьим источником кризиса может стать глобальный рынок нефти.

“Все эти мировые противоречия приведут в 2020 году к финансовому кризису, который может ударить по Украине”, – отметил Алексей Козырев.

Влияние мирового кризиса на Украину может смягчиться, по мнению эксперта, если Украина не будет очень активно привлекать деньги нерезидентов и если будут выполнятся все нормативы Минфина относительно выплат по внешнему государственному долгу.

“Мы пострадаем, как и все страны, но эта сумма не будет настолько критична, чтобы обвалить курс гривны. Но если мы будем еще больше привлекать ОВГЗ и “закрывать ими дыры”, не создавая при этом реальный рост ВВП, то это приведет к тому, что гривна просядет”, – резюмировал он.