Укравтодор будет собирать жалобы на дороги через навигационную систему

Укравтодор будет собирать все жалобы на автодороги в навигационной системе WAZE. Доступ к ней у дорожной службы будет в режиме реального времени.

Об этом сообщает Укравтодор в FACEBOOK.

Что это даст:

таким образом ведомство сможет собрать максимально полную информацию о состоянии покрытия по всей стране;

Укравтодор будет оперативно получать сообщения о гололедице или ограничении в движении из-за аварии и реагировать на них.

Как это будет работать: водители будут подавать информацию с точными GPS-координатами, фотографиями и комментариями.

Пока система тестируется во Львовской и Днепропетровской областях, но впоследствии заработает по всей стране.

Скачать WAZE на мобильный можно по ссылкам: для Android

и IOS .

«Мы сможем еще более оперативно реагировать на жалобы граждан и сосредоточить наше внимание в первую очередь на наиболее проблемных участках дорог», – считает глава Укравтодора Александр Кубраков.

Читайте также: В правительстве сообщили, где в Украине дороги будут строить из отходов производства

Стоит отметить, что сейчас в Укравтодоре круглосуточно работает аналитически-диспетчерская группа, которая принимает жалобы от граждан. Связаться с группой можно по телефону: (044) 287-11-40.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.