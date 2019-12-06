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Укравтодор будет собирать жалобы на дороги через навигационную систему

Укравтодор будет собирать жалобы на дороги через навигационную систему

Укравтодор будет собирать все жалобы на автодороги в навигационной системе WAZE. Доступ к ней у дорожной службы будет в режиме реального времени.

Об этом сообщает Укравтодор в FACEBOOK.

Что это даст:

  • таким образом ведомство сможет собрать максимально полную информацию о состоянии покрытия по всей стране;
  • Укравтодор будет оперативно получать сообщения о гололедице или ограничении в движении из-за аварии и реагировать на них.

Как это будет работать: водители будут подавать информацию с точными GPS-координатами, фотографиями и комментариями.

Пока система тестируется во Львовской и Днепропетровской областях, но впоследствии заработает по всей стране.

Скачать WAZE на мобильный можно по ссылкам: для Android
и IOS.

«Мы сможем еще более оперативно реагировать на жалобы граждан и сосредоточить наше внимание в первую очередь на наиболее проблемных участках дорог», – считает глава Укравтодора Александр Кубраков.

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Стоит отметить, что сейчас в Укравтодоре круглосуточно работает аналитически-диспетчерская группа, которая принимает жалобы от граждан. Связаться с группой можно по телефону: (044) 287-11-40.

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По материалам Finance.UA
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