Укравтодор будет собирать жалобы на дороги через навигационную систему

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Укравтодор будет собирать все жалобы на автодороги в навигационной системе WAZE. Доступ к ней у дорожной службы будет в режиме реального времени.
Об этом сообщает Укравтодор в FACEBOOK.
Что это даст:
Как это будет работать: водители будут подавать информацию с точными GPS-координатами, фотографиями и комментариями.
Пока система тестируется во Львовской и Днепропетровской областях, но впоследствии заработает по всей стране.
Скачать WAZE на мобильный можно по ссылкам: для Android
и IOS.
«Мы сможем еще более оперативно реагировать на жалобы граждан и сосредоточить наше внимание в первую очередь на наиболее проблемных участках дорог», – считает глава Укравтодора Александр Кубраков.
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Стоит отметить, что сейчас в Укравтодоре круглосуточно работает аналитически-диспетчерская группа, которая принимает жалобы от граждан. Связаться с группой можно по телефону: (044) 287-11-40.
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