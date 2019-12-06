Правительство продало облигации на 4,38 млрд грн

Во время традиционного аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа, который состоялся 10 декабря, Министерство финансов Украины привлекло в бюджет 4,38 миллиарда гривен. При этом процентные ставки по облигациям удалось снизить до 11,6-13% годовых.

Соответствующие результаты аукционов разместили на сайте Минфина.

В частности, правительство продало: