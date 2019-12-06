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Правительство продало облигации на 4,38 млрд грн

Правительство продало облигации на 4,38 млрд грн

Во время традиционного аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа, который состоялся 10 декабря, Министерство финансов Украины привлекло в бюджет 4,38 миллиарда гривен. При этом процентные ставки по облигациям удалось снизить до 11,6-13% годовых.

Соответствующие результаты аукционов разместили на сайте Минфина.

В частности, правительство продало:

  • 1-летние облигации на 226 миллионов гривен, доходность по которым составила 13% годовых;
  • 2-летние облигации на 1,14 миллиона гривен с доходностью в 12,01% годовых,
  • 4-летние долговые ценные бумаги на общую сумму 3,01 миллиарда гривен со средневзвешенной ставкой доходности 11,67% годовых.
По материалам hromadske.tv
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