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Переход на экологичный автотранспорт: что предлагают в ВР

Переход на экологичный автотранспорт: что предлагают в ВР

В Верховную Раду подали законопроект №2532, которым планируется создать соответствующие условия для перехода на экологичный транспорт до 2030 года.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Целью законопроекта является создание на законодательном уровне благоприятных условий для увеличения спроса на экологичный транспорт.

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Среди основных задач законопроекта – развитие сетей зарядных станций через создание прозрачных условий присоединения их к сетям и выделение земель под них.

Что предлагают:

  • временно, до 31 декабря 2024 г., разрешить электромобилям со специальными номерными знаками с зеленым цветом шрифта, движение полосами для маршрутных транспортных средств;
  • разработать порядок в отношении операторов зарядных станций автомобильных транспортных средств, в котором предусмотреть взаимодействие с диспетчерами энергетических сетей и т.д.;
  • установить дифференцированный тариф, в зависимости от почасовой нагрузки на потребление электрической энергии оператором зарядных станций автомобильных транспортных средств;
  • разрешить временно, до 31 декабря 2024 г., операторам зарядных станций электрических транспортных средств вести свою деятельность без соответствующего лицензирования;
  • ввести нормы, которые будут временно, до 31 декабря 2024 г., устанавливать обязательное оснащение новых (строящихся) автозаправочных станций, находящихся за пределами городов, зарядными станциями для электромобилей.

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По материалам Finance.UA
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