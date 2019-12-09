Переход на экологичный автотранспорт: что предлагают в ВР

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В Верховную Раду подали законопроект №2532, которым планируется создать соответствующие условия для перехода на экологичный транспорт до 2030 года.
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
Целью законопроекта является создание на законодательном уровне благоприятных условий для увеличения спроса на экологичный транспорт.
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Среди основных задач законопроекта – развитие сетей зарядных станций через создание прозрачных условий присоединения их к сетям и выделение земель под них.
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