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В Украине начали подготовку к внедрению 5G

В Украине начали подготовку к внедрению 5G

В Украине продолжаются работы по высвобождению полос радиочастот 700 МГц, определенных странами Евросоюза приоритетными для внедрения сетей мобильной связи пятого поколения (5G).

Об этом в комментарии УНН сообщили в ГП “Украинский государственный центр радиочастот”.

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“Специалисты УГЦР принимают участие в подготовке документов для организации Европейской конференции почт и телекоммуникаций, которые имеют целью урегулировать технические и регламентные моменты внедрения технологии 5G в Европе (в том числе Украине). В настоящее время в Украине продолжаются определенные мероприятия по высвобождению полос радиочастот 800 МГц и 700 МГц от РЭС (радиоэлектронных средств. – Ред.) цифрового наземного телевизионного вещания (ЦНТВВ) для дальнейшего развития в них сетей MFCN (сетей подвижной/фиксированной связи. – Ред.)”, – сообщили в ведомстве.

Добавим, что страны Евросоюза в отдельной дорожной карте по 5G как приоритетные для внедрения 5G в Европе определили полосы диапазонов 700 МГц, 3,6 ГГц, 26ГГц.

“По положительным результатам завершения процедур УГЦР в течение первого полугодия 2020 года будут подготовлены для Национального совета необходимые материалы для проведения дальнейших мероприятий переноса РЭС ЦНТВВ в полосу частот 470-694 МГц”, – сообщили в УГЦР.

По материалам УНН
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