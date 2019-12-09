Сколько зарабатывают маркетологи (инфографика)

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Зарплаты маркетологов в Украине начинаются от 8 тыс. грн.
Об этом сообщает портал The Point.
“О заманчивых заработных платах для маркетологов говорить не приходится. Начиная с самой серьезной должности – директора по маркетингу, на которой ожидания кандидатов в полтора раза превышают предложения работодателей, до бренд-менеджеров и дизайнеров – ситуация одинаково печальная. Только для начинающих специалистов – таких как промоутеры, мерчандайзеры и копирайтеры – есть возможность найти работу с привлекательной зарплатой”, – говорится в сообщении.
Какую зарплату предлагают маркетологам:
В сфере маркетинга Киев «держит» 61% вакансий и 55% резюме:
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