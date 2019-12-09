Сколько зарабатывают маркетологи (инфографика)

Зарплаты маркетологов в Украине начинаются от 8 тыс. грн.

Об этом сообщает портал The Point.

“О заманчивых заработных платах для маркетологов говорить не приходится. Начиная с самой серьезной должности – директора по маркетингу, на которой ожидания кандидатов в полтора раза превышают предложения работодателей, до бренд-менеджеров и дизайнеров – ситуация одинаково печальная. Только для начинающих специалистов – таких как промоутеры, мерчандайзеры и копирайтеры – есть возможность найти работу с привлекательной зарплатой”, – говорится в сообщении.

Какую зарплату предлагают маркетологам:

мерчандайзер – 9300 грн;

копирайтер – 12 600 грн;

дизайнер – 13 100 грн;

маркетолог – 15 200 грн;

интернет-маркетинг – 16 000 грн;

Account Manager – 16 700 грн;

управление маркетингом – 27 900 грн;

директор по маркетингу – 28 700 грн.

В сфере маркетинга Киев «держит» 61% вакансий и 55% резюме:

28% от общего количества вакансий – это работа для интернет-маркетологов;

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мерчендайзеры – 11%;

графический дизайн – 8%.

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