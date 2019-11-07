Сколько можно зарабатывать в IТ - аналитика

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Наибольшую заработную плату предлагают в сфере программирования Python – почти 46 тыс. грн, в то время как ожидаемая заработная плата в этой сфере 21 400 грн. Наименьшую заработную плату предлагают в сфере IT систем банка, ожидаемая зарплата здесь – 24 200 грн.
Об этом говорится в сообщении портала The Point.
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“Киев является главным работодателем специалистов сферы информационных технологий – 57% вакансий предлагаются именно здесь. Для сравнения – харьковчане заняли второе место с показателем почти в пять раз меньше. Хорошим знаком является присутствие большинства областных центров – спрос на специалистов есть практически везде, но он незначительный”, – говорится в сообщении.
Структура вакансий:
Уровень заработных плат не всегда может удовлетворить соискателей. Если программистам предлагают зарплату, превышающую ожидаемую, большинство других специализаций имеют противоположный тренд.
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