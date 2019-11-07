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Сколько можно зарабатывать в IТ - аналитика

Сколько можно зарабатывать в IТ - аналитика

Наибольшую заработную плату предлагают в сфере программирования Python – почти 46 тыс. грн, в то время как ожидаемая заработная плата в этой сфере 21 400 грн. Наименьшую заработную плату предлагают в сфере IT систем банка, ожидаемая зарплата здесь – 24 200 грн.

Об этом говорится в сообщении портала The Point.

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“Киев является главным работодателем специалистов сферы информационных технологий – 57% вакансий предлагаются именно здесь. Для сравнения – харьковчане заняли второе место с показателем почти в пять раз меньше. Хорошим знаком является присутствие большинства областных центров – спрос на специалистов есть практически везде, но он незначительный”, – говорится в сообщении.

Структура вакансий:

  • возросла доля вакансий для специалистов по системному администрированию – теперь они занимают второе место,
  • улучшилась ситуация со специалистами техподдержки – по количеству вакансий они занимают 4 место,
  • уменьшился спрос на дизайнеров,
  • неизменной остается доля в 4-5% для программистов разных языков программирования.

Уровень заработных плат не всегда может удовлетворить соискателей. Если программистам предлагают зарплату, превышающую ожидаемую, большинство других специализаций имеют противоположный тренд.

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По материалам Finance.UA
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