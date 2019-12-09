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Как оплатить штраф в электронном кабинете водителя (видео)

Как оплатить штраф в электронном кабинете водителя (видео)

Проверить наличие штрафа и оплатить его можно в электронном кабинете водителя.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Электронный кабинет водителя – это онлайн-сервис, предоставляющий всю актуальную информацию о принадлежащих лицу транспортных средствах, а также возможность воспользоваться некоторыми услугами сервисных центров МВД онлайн.

Как оплатить штраф онлайн:

  • зайти в электронный кабинет
  • перейти в раздел «Штрафы», посмотреть, есть ли неоплаченные правонарушения;
  • если есть – нажать “Оплатить”;
  • если нет, то можно настроить получение уведомлений на свою почту.

Что можно узнать в электронном кабинете:

  • информацию о своих транспортных средствах (технические характеристики, право собственности, история авто);

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  • проверить, наложены ли обременения на ТС;
  • информацию об административных нарушениях и уплатить штраф по ним;
  • просмотреть информацию о своих водительских удостоверениях (национальное, международное);
  • записаться в очередь на получение услуги в сервисном центре МВД (возможно в сервисных центрах МВД, в которых электронная очередь);
  • сделать заказ индивидуальных номерных знаков.

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По материалам Finance.UA
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