Как оплатить штраф в электронном кабинете водителя (видео)

Проверить наличие штрафа и оплатить его можно в электронном кабинете водителя.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Электронный кабинет водителя – это онлайн-сервис, предоставляющий всю актуальную информацию о принадлежащих лицу транспортных средствах, а также возможность воспользоваться некоторыми услугами сервисных центров МВД онлайн.

Как оплатить штраф онлайн:

зайти в электронный кабинет

перейти в раздел «Штрафы», посмотреть, есть ли неоплаченные правонарушения;

если есть – нажать “Оплатить”;

если нет, то можно настроить получение уведомлений на свою почту.

Что можно узнать в электронном кабинете:

информацию о своих транспортных средствах (технические характеристики, право собственности, история авто);

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проверить, наложены ли обременения на ТС;

информацию об административных нарушениях и уплатить штраф по ним;

просмотреть информацию о своих водительских удостоверениях (национальное, международное);

записаться в очередь на получение услуги в сервисном центре МВД (возможно в сервисных центрах МВД , в которых электронная очередь);

(возможно в сервисных центрах , в которых электронная очередь); сделать заказ индивидуальных номерных знаков.

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