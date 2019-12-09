Как оплатить штраф в электронном кабинете водителя (видео)

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Проверить наличие штрафа и оплатить его можно в электронном кабинете водителя.
Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
Электронный кабинет водителя – это онлайн-сервис, предоставляющий всю актуальную информацию о принадлежащих лицу транспортных средствах, а также возможность воспользоваться некоторыми услугами сервисных центров МВД онлайн.
Как оплатить штраф онлайн:
Что можно узнать в электронном кабинете:
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