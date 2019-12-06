Закон о «кэшбэке»: что нужно для компенсации

С 1 октября 2020 года покупатели, оплатив товар или услугу более 850 грн, смогут оспаривать выданные им с нарушениями чеки.

Об этом сообщили в ГУ ГНС Запорожской области.

Пожаловаться можно только через Е-кабинет налогоплательщика, используя при этом квалифицированную электронную подпись.

Для получения компенсации жалоба должна содержать следующие реквизиты:

ФИО , место жительства, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта, номер телефона;

дата приобретения товаров (услуг), на которые жалуется лицо;

наименование и стоимость приобретенных товаров (услуг), наименование и/или налоговый номер продавца, адрес места приобретения товаров или интернет-сайта;

перечень документов, полученных от продавца вместе с приобретенным товаром;

информация о полученном в бумажной и/или электронной форме от продавца расчетном документе;

номер банковского счета покупателя, на который может быть зачислена компенсация.

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К жалобе обязательно прилагаются электронные или отсканированные копии документов, которые покупатель получил от продавца вместе с приобретенным товаром, о которых указывается в жалобе.

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предполагает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).