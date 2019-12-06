Закон о «кэшбэке»: что нужно для компенсации

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С 1 октября 2020 года покупатели, оплатив товар или услугу более 850 грн, смогут оспаривать выданные им с нарушениями чеки.
Об этом сообщили в ГУ ГНС Запорожской области.
Пожаловаться можно только через Е-кабинет налогоплательщика, используя при этом квалифицированную электронную подпись.
Для получения компенсации жалоба должна содержать следующие реквизиты:
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К жалобе обязательно прилагаются электронные или отсканированные копии документов, которые покупатель получил от продавца вместе с приобретенным товаром, о которых указывается в жалобе.
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