До конца декабря доллар может упасть до 23 гривен – эксперт

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Тенденция к снижению курса доллара продолжится благодаря положительному решению по программе с МВФ, а также в связи с новыми размещениями гособлигаций Украины.
Об этом сказал аналитик Alpari Максим Пархоменко.
«Курс доллара продолжит снижаться, в связи с чем можно смело ожидать достижения отметки в 23 грн за доллар к концу месяца», – считает Пархоменко.
Главные факторы, которые положительно влияют на динамику гривны в текущий период, – это согласование соглашения с МВФ на получение 500 млн евро макрофинансовой помощи с ЕС и расширение эмиссии ОВГЗ в этом месяце, говорит аналитик.
При этом доходность украинских гособлигаций остается на прежнем уровне.
На декабрь Минфин расширил объем привлечений по ОВГЗ: будет еще один аукцион 4-летних бондов, в результате чего спрос на гривну вырастет, добавил аналитик.
Также Пархоменко прогнозирует, что успешные переговоры по транзиту российского газа через Украину тоже снизят риски невыполнения государственного бюджета.
Напомним, Украина и Международный валютный фонд предварительно договорились о новой трехлетней программе на $5,5 млрд.
По данным НБУ, по состоянию на 1 декабря международные резервы Украины составили $21 931,7 млн (в эквиваленте). В ноябре они выросли на 2,5%. Увеличение объема международных резервов обусловлено, прежде всего, сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке, сообщает регулятор.
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