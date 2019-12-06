До конца декабря доллар может упасть до 23 гривен – эксперт

Тенденция к снижению курса доллара продолжится благодаря положительному решению по программе с МВФ, а также в связи с новыми размещениями гособлигаций Украины.

Об этом сказал аналитик Alpari Максим Пархоменко.

«Курс доллара продолжит снижаться, в связи с чем можно смело ожидать достижения отметки в 23 грн за доллар к концу месяца», – считает Пархоменко.

Главные факторы, которые положительно влияют на динамику гривны в текущий период, – это согласование соглашения с МВФ на получение 500 млн евро макрофинансовой помощи с ЕС и расширение эмиссии ОВГЗ в этом месяце, говорит аналитик.

При этом доходность украинских гособлигаций остается на прежнем уровне.

На декабрь Минфин расширил объем привлечений по ОВГЗ: будет еще один аукцион 4-летних бондов, в результате чего спрос на гривну вырастет, добавил аналитик.

Также Пархоменко прогнозирует, что успешные переговоры по транзиту российского газа через Украину тоже снизят риски невыполнения государственного бюджета.

Напомним, Украина и Международный валютный фонд предварительно договорились о новой трехлетней программе на $5,5 млрд.

По данным НБУ, по состоянию на 1 декабря международные резервы Украины составили $21 931,7 млн (в эквиваленте). В ноябре они выросли на 2,5%. Увеличение объема международных резервов обусловлено, прежде всего, сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке, сообщает регулятор.