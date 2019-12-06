Cколько готовы платить IT-специалистам без опыта (инфографика)

Начинающим IT-специалистам предлагают зарплату от 10 000 грн.

Об этом сообщает портал hh.ua | grc.

Какие зарплаты предлагают:

46% вакансий предлагают зарплату от 10 000 до 11 500 грн. Столько готовы платить специалистам техподдержки, junior C++ разработчикам;

31% предложений — от 11 600 до 17 400 грн. Столько готовы платить аналитикам CRM -систем, веб-разработчикам ( PHP , JS), ассистенту аккаунт-менеджера;

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4% предлагают от 29 100 до 50 000 грн. Столько готовы платить специалистам по Python / Django, Angular / Frontend или сотрудникам техподдержки с уверенным знанием английского и китайского языков.

Какие вакансии предлагают новичкам:

18% вакансий — разработчики ПО;

15% — сотрудники поддержки;

15% – отдел продаж;

11% – административный отдел;

4-6% – инженеры, системные администраторы, специалисты по CRM -системам.

Справка Finance.ua:

В Украине планируют создать благоприятные условия для деятельности IT-компаний:

провести реформу налогообложения для украинской IT-отрасли;

создать аналог IP-box-режима (льготный режим, позволяющий снизить налоговую нагрузку на компании, которые создают и используют объекты интеллектуальной собственности);

ввести рабочие визы для IT-специалистов из СНГ и стран Азии;

ввести е-резидентство.

Кстати, на Finance.ua есть сервис подбора кредита до зарплаты. Этот сервис позволяет бесплатно, без справок и поручителей подобрать лучшие условия кредита до зарплаты онлайн.