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Cколько готовы платить IT-специалистам без опыта (инфографика)

Cколько готовы платить IT-специалистам без опыта (инфографика)

Начинающим IT-специалистам предлагают зарплату от 10 000 грн.

Об этом сообщает портал hh.ua | grc.

Какие зарплаты предлагают:

  • 46% вакансий предлагают зарплату от 10 000 до 11 500 грн. Столько готовы платить специалистам техподдержки, junior C++ разработчикам;
  • 31% предложений — от 11 600 до 17 400 грн. Столько готовы платить аналитикам CRM-систем, веб-разработчикам (PHP, JS), ассистенту аккаунт-менеджера;

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  • 4% предлагают от 29 100 до 50 000 грн. Столько готовы платить специалистам по Python / Django, Angular / Frontend или сотрудникам техподдержки с уверенным знанием английского и китайского языков.

Какие вакансии предлагают новичкам:

  • 18% вакансий — разработчики ПО;
  • 15% — сотрудники поддержки;
  • 15% – отдел продаж;
  • 11% – административный отдел;
  • 4-6% – инженеры, системные администраторы, специалисты по CRM-системам.

Справка Finance.ua:

В Украине планируют создать благоприятные условия для деятельности IT-компаний:

  • провести реформу налогообложения для украинской IT-отрасли;
  • создать аналог IP-box-режима (льготный режим, позволяющий снизить налоговую нагрузку на компании, которые создают и используют объекты интеллектуальной собственности);
  • ввести рабочие визы для IT-специалистов из СНГ и стран Азии;
  • ввести е-резидентство.

Кстати, на Finance.ua есть сервис подбора кредита до зарплаты. Этот сервис позволяет бесплатно, без справок и поручителей подобрать лучшие условия кредита до зарплаты онлайн.

Кредит до зарплаты

По материалам Finance.UA
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