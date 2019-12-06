Cколько готовы платить IT-специалистам без опыта (инфографика)

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Начинающим IT-специалистам предлагают зарплату от 10 000 грн.
Об этом сообщает портал hh.ua | grc.
Какие зарплаты предлагают:
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Какие вакансии предлагают новичкам:
В Украине планируют создать благоприятные условия для деятельности IT-компаний:
Кстати, на Finance.ua есть сервис подбора кредита до зарплаты. Этот сервис позволяет бесплатно, без справок и поручителей подобрать лучшие условия кредита до зарплаты онлайн.
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