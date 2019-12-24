0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1059 0

Дешевеют на глазах: какие автомобили обесцениваются быстрее всего

Дешевеют на глазах: какие автомобили обесцениваются быстрее всего

Компания iSeeCars назвала автомобили иностранного производства, которые больше всего теряют в цене через три года после покупки.

Читайте также: Рейтинг наиболее популярных авто для бизнеса за ноябрь

Автомобили сегмента дешевеют за первые три года в среднем на 42,9%, а сегмента С — на 45,6%. Исследования показали, что наиболее быстро дешевеют авто премиум-класса.

За три года больше всего потеряли в цене Mercedes-Benz S-класса и GL-класса. Падение их стоимости с 2015 по 2018 год составило около 41%.

ТОП-автомобилей, которые дешевеют быстрее всего:

  • Nissan Pathfinder (-35,3%);
  • BMW 5 серии (-34,8 %);
  • Land Rover Range Rover (-33,9 %);
  • Land Rover Discovery Sport (-35,9 %);
  • Peugeot 408 (-32%).

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.

Выбрать кредитную карту для водителей

По материалам Судебно-юридическая газета
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.