Дешевеют на глазах: какие автомобили обесцениваются быстрее всего

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Компания iSeeCars назвала автомобили иностранного производства, которые больше всего теряют в цене через три года после покупки.
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Автомобили сегмента дешевеют за первые три года в среднем на 42,9%, а сегмента С — на 45,6%. Исследования показали, что наиболее быстро дешевеют авто премиум-класса.
За три года больше всего потеряли в цене Mercedes-Benz S-класса и GL-класса. Падение их стоимости с 2015 по 2018 год составило около 41%.
ТОП-автомобилей, которые дешевеют быстрее всего:
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