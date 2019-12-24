Дешевеют на глазах: какие автомобили обесцениваются быстрее всего

Компания iSeeCars назвала автомобили иностранного производства, которые больше всего теряют в цене через три года после покупки.

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Автомобили сегмента дешевеют за первые три года в среднем на 42,9%, а сегмента С — на 45,6%. Исследования показали, что наиболее быстро дешевеют авто премиум-класса.

За три года больше всего потеряли в цене Mercedes-Benz S-класса и GL-класса. Падение их стоимости с 2015 по 2018 год составило около 41%.

ТОП-автомобилей, которые дешевеют быстрее всего:

Nissan Pathfinder (-35,3%);

BMW 5 серии (-34,8 %);

Land Rover Range Rover (-33,9 %);

Land Rover Discovery Sport (-35,9 %);

Peugeot 408 (-32%).

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