Как отличаются цены на одежду в Украине и Польше

Стоимость одежды и обуви в Польше оказалась в разы ниже, чем в Украине.

Читайте также: Умная одежда Apple будет следить за хозяином

По данным туристических и «шопинговых» сайтов, кроссовки популярных марок в Варшаве можно купить гривень на 400-600 грн дешевле, чем в Киеве. Аналогичная тенденция наблюдается в нише качественной обуви и брендовой одежды — в частности, платьев, поло, футболок, свитеров и кардиганов.

При этом, как утверждают путешественники-шопоголики, скидки в Польше — например, в ту же «черную пятницу» — действительно реальные, в отличие от Украины, где в большинстве случаев такие «подарки» покупателям — фикция.

Главная причина переплат — золотое правило, согласно которому брендированный товар в Украину можно импортировать только с согласия владельца бренда. А далеко не все хозяева мировых брендов считают для себя выгодным работать в Украине. Соответственно, на этой ситуации наживаются посредники. Также в Украине довольно высокая по сравнению с европейской ввозная пошлина на одежду и обувь — иногда до 40%.