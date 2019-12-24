Цены на отдых в Турции могут расти и в 2020 году

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Глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айрык заявил, что уходящий год выдался достаточно хорошим для турецкого туризма: отмечается рост спроса со стороны таких рынков, как Польша, Чехия, Румыния и Болгария, “хорошо закрылись” рынки стран СНГ.
Тем не менее, желаемый уровень доходов отельерами пока не достигнут, поэтому тенденция роста стоимости размещения в стране сохранится и в 2020 году.
Об этом сообщает издание Hydropower.
Осман Айрык также посетовал на недостаточные доходы отельеров. По его словам, цены на размещение по-прежнему не дотягивают до уровня цен, которые были в 2015-2016 годах. Как считает эксперт, “2014-й – лучший год в туризме Турции”. В этот период средние доходы в турецком туризме были сопоставимы с мировыми показателями.
По оценке главы TUROFED, в 2020 году Турция может рассчитывать на 10% и более рост иностранного турпотока, но, чтобы этот тренд не прерывался, необходимо развивать туристическую структуру, особенно с прицелом на более длинный сезон, больше вкладываться в обучение персонала.
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