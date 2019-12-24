0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

Цены на отдых в Турции могут расти и в 2020 году

Цены на отдых в Турции могут расти и в 2020 году

Глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айрык заявил, что уходящий год выдался достаточно хорошим для турецкого туризма: отмечается рост спроса со стороны таких рынков, как Польша, Чехия, Румыния и Болгария, “хорошо закрылись” рынки стран СНГ.

Тем не менее, желаемый уровень доходов отельерами пока не достигнут, поэтому тенденция роста стоимости размещения в стране сохранится и в 2020 году.

Об этом сообщает издание Hydropower.

Осман Айрык также посетовал на недостаточные доходы отельеров. По его словам, цены на размещение по-прежнему не дотягивают до уровня цен, которые были в 2015-2016 годах. Как считает эксперт, “2014-й – лучший год в туризме Турции”. В этот период средние доходы в турецком туризме были сопоставимы с мировыми показателями.

По оценке главы TUROFED, в 2020 году Турция может рассчитывать на 10% и более рост иностранного турпотока, но, чтобы этот тренд не прерывался, необходимо развивать туристическую структуру, особенно с прицелом на более длинный сезон, больше вкладываться в обучение персонала.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.