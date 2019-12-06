АМКУ усмотрел недобросовестную конкуренцию в акции сети NOVUS

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Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины в обязательных рекомендациях ООО «Новус Украина» обязало устранить нарушение при проведении маркетинговой акции, которое вводило в заблуждение потребителей.
Об этом сообщили в юридической компании ADS Legal Group.
“Комитет указывает, что действия ООО «Новус Украина» содержат признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, предусмотренного статьей 15¹ Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», в виде распространения информации, вводящей в заблуждение. А именно: распространение сведений, содержащих недостоверные данные об особенностях реализации импортного пива и о скидках на него, что повлияло на намерения потребителей по приобретению товаров именно у этого предприятия”, – отметили в юридической компании.
Так, как установили в ведомстве, в сети магазинов NOVUS в течение мая-июня 2019 года проводилась маркетинговая акция «-30% НА ВСЕ ИМПОРТНОЕ ПИВО. При покупке от 3-х единиц». Информацию об этой акции общество размещало на плакатах формата А3 при входе в магазины, указателях формата А4 на паллетах и стеллажах в магазинах, а также над ценниками на импортное пиво.
Однако, как утверждают в АМКУ, акция распространялась на 214 видов импортного пива и не распространялась на 21 вид, при этом информация о видах импортного пива, на которое не распространялось действие акции, доводилась обществом только для работников сети магазинов NOVUS путем рассылки электронной инструкции, в которой указано, в частности: «ВАЖНО!!! Позиции, которые не участвуют в акции, указаны в файле в письме “Акция не распространяется“».
То есть, как указывает территориальное отделение АМКУ, приведенная в рекламном плакате информация «-30% НА ВСЕ ИМПОРТНОЕ ПИВО. При покупке от 3-х единиц» содержала признаки недостоверной, поскольку действие акции распространялась не на все виды импортного пива.
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