В Украине создадут е-реестр листков нетрудоспособности

Народные депутаты предлагают ввести в Украине электронный реестр листков нетрудоспособности, который будет представлять собой систему накопления, хранения и использования информации о выданных листках нетрудоспособности.

Об этом свидетельствует законопроект № 2275 на сайте Верховной Рады.

Реестр будет составляющей частью реестра застрахованных лиц под управлением Госреестра общеобязательного государственного социального страхования.

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Цель е-реестра:

упрощение оформления листков нетрудоспособности и ускорение начислений по ним;

верификация (проверка) и ведение контроля за использованием бюджетных средств;

• повышение уровня социальной защиты застрахованных лиц.

Наряду с е-реестром листков нетрудоспособности будет функционировать электронное медицинское заключение – документ, созданный в электронной форме на основании медицинских записей и зарегистрированный в электронной системе здравоохранения.

Именно он будет удостоверять временную нетрудоспособность и станет единственным основанием для создания листка нетрудоспособности.

Справка Finance.ua:

Размер помощи по временной потере трудоспособности рассчитывается с учетом страхового стажа:

если стаж меньше, чем 3 года, выплата равна 50% средней заработной платы;

при условии страхового стажа в 3-5 лет, лицу выплатят 60% средней заработной платы;

за стаж 5-8 лет – 70% среднего заработка;