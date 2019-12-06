В Украине создадут е-реестр листков нетрудоспособности

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Народные депутаты предлагают ввести в Украине электронный реестр листков нетрудоспособности, который будет представлять собой систему накопления, хранения и использования информации о выданных листках нетрудоспособности.
Об этом свидетельствует законопроект № 2275 на сайте Верховной Рады.
Реестр будет составляющей частью реестра застрахованных лиц под управлением Госреестра общеобязательного государственного социального страхования.
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Цель е-реестра:
• повышение уровня социальной защиты застрахованных лиц.
Наряду с е-реестром листков нетрудоспособности будет функционировать электронное медицинское заключение – документ, созданный в электронной форме на основании медицинских записей и зарегистрированный в электронной системе здравоохранения.
Именно он будет удостоверять временную нетрудоспособность и станет единственным основанием для создания листка нетрудоспособности.
Размер помощи по временной потере трудоспособности рассчитывается с учетом страхового стажа:
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