Apple выпустит пять моделей iPhone в следующем году

Компания Apple планирует выпустить в 2020 году пять новых моделей iPhone.

Сообщается, что в первой половине 2020 года планируют выпустить iPhone SE 2 с 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем. После ожидается выход линейки из моделей iPhone 12 с 5,4-дюймовым, 6,1-дюймовым и 6,7-дюймовым экраном, которые будут поддерживать 5G с модемом Qualcomm X55.

iPhone SE 2 будет напоминать iPhone 8, включая 4,7-дюймовый дисплей с рамками и кнопку Touch Touch Home, но с более быстрым чипом A13 и 3 ГБ оперативной памяти. iPhone 12 будут напоминать iPhone 4, с металлической рамкой, у которой будут более плавные края.

Кроме этого, в 2021 году Apple должна выпустить полностью беспроводной iPhone без разъема для зарядки и iPhone SE 2 Plus с сенсорной кнопкой питания. Выход моделей прогнозируется на вторую половину 2021 года.

Кстати, если вы подумываете взять кредит на новинку Apple, не проходите мимо нашего сервиса. Он поможет выбрать оптимальный вариант.