Программный РРО вышел из строя: что делать

Если связь между программным РРО и фискальным сервером отсутствует, то расчетные операции проводят офлайн.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС Днепропетровской области.

Однако офлайн расчеты через РРО могут длиться не более 36 часов.

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Что должен делать продавец:

создать электронные расчетные документы с соответствующими фискальными номерами. Диапазон этих номеров формируется фискальным сервером контролирующего органа;

когда связь будет восстановлена, передать копии созданных программным РРО офлайн расчетных документов на фискальный сервер.

Покупатель может подать запрос в контролирующий орган через е-кабинет , чтобы проверить подлинность полученного офлайн чека.

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предполагает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).