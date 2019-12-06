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Программный РРО вышел из строя: что делать

Программный РРО вышел из строя: что делать

Если связь между программным РРО и фискальным сервером отсутствует, то расчетные операции проводят офлайн.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС Днепропетровской области.

Однако офлайн расчеты через РРО могут длиться не более 36 часов.

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Что должен делать продавец:

  • создать электронные расчетные документы с соответствующими фискальными номерами. Диапазон этих номеров формируется фискальным сервером контролирующего органа;
  • когда связь будет восстановлена, передать копии созданных программным РРО офлайн расчетных документов на фискальный сервер.

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Покупатель может подать запрос в контролирующий орган через е-кабинет, чтобы проверить подлинность полученного офлайн чека.

Справка Finance.ua:

  • 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предполагает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО).
  • Нововведение коснется тех, кто осуществляет реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирной продукции, розничную торговлю в магазинах, деятельность ресторанов, кафе, быстрого питания, деятельность гостиниц и турагентств.
По материалам Finance.UA
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