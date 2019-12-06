Программный РРО вышел из строя: что делать

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Если связь между программным РРО и фискальным сервером отсутствует, то расчетные операции проводят офлайн.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС Днепропетровской области.
Однако офлайн расчеты через РРО могут длиться не более 36 часов.
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Что должен делать продавец:
Покупатель может подать запрос в контролирующий орган через е-кабинет, чтобы проверить подлинность полученного офлайн чека.
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