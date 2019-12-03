Отапливаем космос: Премьер о потерях в теплосетях

В некоторых городах Украины уровень потери тепла во время отопления домов из-за проблем с теплосетями достигает 50%.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Премьер сообщил о том, что правительство делает все возможное, чтобы этой зимой максимальное количество людей получило меньшую платежку.

“Сейчас уровень потерь в теплосетях в городах достигает 50%, мы отапливаем космос”, – отметил Гончарук.

Ранее в Минрегионе рассказали, как сдержать рост тарифов ЖКХ. Как сообщала глава Минрегиона Алена Бабак, из-за использования Фонда энергоэффективности можно сдержать рост цен в платежках за жилищно-коммунальные услуги.

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Когда не надо платить пеню за несвоевременную оплату коммуналки:

Компании – поставщики тепла не имеют права начислять потребителям пеню в том случае, если платежка пришла менее чем за 10 дней до предельной даты оплаты.

Предельный срок перерасчета суммы в платежке – максимум в течение месяца.

Пеня начисляется в случае несвоевременной оплаты коммуналки. Потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки.