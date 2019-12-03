Отапливаем космос: Премьер о потерях в теплосетях

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В некоторых городах Украины уровень потери тепла во время отопления домов из-за проблем с теплосетями достигает 50%.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Премьер сообщил о том, что правительство делает все возможное, чтобы этой зимой максимальное количество людей получило меньшую платежку.
“Сейчас уровень потерь в теплосетях в городах достигает 50%, мы отапливаем космос”, – отметил Гончарук.
Ранее в Минрегионе рассказали, как сдержать рост тарифов ЖКХ. Как сообщала глава Минрегиона Алена Бабак, из-за использования Фонда энергоэффективности можно сдержать рост цен в платежках за жилищно-коммунальные услуги.
Когда не надо платить пеню за несвоевременную оплату коммуналки:
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