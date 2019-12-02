В Минрегионе рассказали, как сдержать рост тарифов ЖКХ

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Из-за использования Фонда энергоэффективности можно сдержать рост цен в платежках за жилищно-коммунальные услуги.Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
“На сегодня в платежке каждого гражданина 70% составляют расходы на энергетические ресурсы: на тепловую энергию, на газ, на электричество, на воду. Поэтому государство предлагает украинцам как совладельцам использовать Фонд энергоэффективности в качестве инструмента государственной поддержки для улучшения качества своей жизни и сдерживания роста платежек”, – сказала глава Минрегиона Алена Бабак.
Бабак сообщила, что в данный момент было подано 13 заявок, а также добавила, что в Минрегионе хотят в 2020 году разработать стратегию термомодернизации зданий.
“Это будет касаться не только жилых домов, но и общественных зданий. И согласно этой стратегии, мы понимаем, что должна быть государственная поддержка жилищного фонда. Мы понимаем, что стратегия будет мертвой, если не будет инструментов финансирования. Государство уже аккумулировало в Фонд энергоэффективности 4,3 млрд грн, и в следующих годах финансирование еще возрастет”, – рассказала Алена Бабак.
По словам Бабак, с учетом взноса в 100 млн евро от ЕС и правительства Германии, финансовый ресурс Фонда энергоэффективности достаточно большой — около 7 млрд грн, и этого достаточно, чтобы в следующем году началась более масштабная и серьезная работа в направлении термомодернизации жилых зданий.
В каких случаях могут пересчитать платежки за отопление:
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