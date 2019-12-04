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Отопительный сезон: в Минфине рассказали, хватит ли денег на субсидии

Отопительный сезон: в Минфине рассказали, хватит ли денег на субсидии

Субсидии украинским гражданам будут гарантированно выплачены этой зимой.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова.

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По словам министра, в государственном бюджете на 2020 год заложено достаточно финансов для обеспечения выплаты субсидий украинцам.

“Те средства, за которые проголосовали в бюджете 2020 года на субсидии, являются достаточными. Те средства, которые заложены в 2020 году на программу субсидий, согласно расчетам министерства социальной политики, полностью обеспечат всех граждан, которые отвечают критериям и нуждаются в поддержке, обеспечат поддержкой на этот отопительный сезон в полной мере. Поэтому здесь надо сказать, чтобы все были спокойны – субсидия будет предоставлена”, – сказала Маркарова.

Министр также отметила, что этой зимой люди будут платить меньше в платежках за отопление из-за снижения цен на газ.

“Вместе с тем, что у нас уменьшается цена на газ и вместе с тем, что у нас есть крепкий курс, очевидно, что цена, которую будут платить люди – будет меньше”, – заявила она.

По материалам РБК-Украина
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