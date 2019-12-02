Сколько субсидий получили украинцы в ноябре

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В ноябре 2019 года субсидии получали около 3 млн домохозяйств.
Об этом заявил заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко, передает пресс-служба ведомства.
Из всего количества субсидиантов 95% получили выплаты наличными общей суммой в 3,1 млрд грн.
В среднем украинцы получили выплату в размере почти 1 200 грн.
Министр отмечает, что механизм получения субсидий наличными поощряет украинцев до рационального потребления жилищно-коммунальных услуг. А все сэкономленные средства жилищной субсидии члены домохозяйства могут использовать по своему усмотрению.
С 1 октября 2019 года действуют две модели монетизации:
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