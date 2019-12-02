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Сколько субсидий получили украинцы в ноябре

Сколько субсидий получили украинцы в ноябре

В ноябре 2019 года субсидии получали около 3 млн домохозяйств.

Об этом заявил заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко, передает пресс-служба ведомства.

Из всего количества субсидиантов 95% получили выплаты наличными общей суммой в 3,1 млрд грн.

В среднем украинцы получили выплату в размере почти 1 200 грн.

Как сэкономить на коммуналке

Министр отмечает, что механизм получения субсидий наличными поощряет украинцев до рационального потребления жилищно-коммунальных услуг. А все сэкономленные средства жилищной субсидии члены домохозяйства могут использовать по своему усмотрению.

Справка Finance.ua:

С 1 октября 2019 года действуют две модели монетизации:

  • безналичная форма (денежные средства перечисляются на персональный аккаунт получателя в АО “Ощадбанк”, откуда направляются только на оплату жилищно-коммунальных услуг);
  • наличная форма (наличность выплачивается непосредственно получателю).
По материалам Finance.UA
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