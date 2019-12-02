Межбанк: последнее слово будет за регулятором

Пятница снизит объемы операций за счет эффекта окончания недели, но продолжит преподносить сюрпризы по поведению курса. Опять не будет скучно ни бизнесу, ни финансистам.

Перед концом недели первую скрипку при формировании тренда по курсу продолжат совместно играть как местные компании реального сектора, так и НБУ.

За счет разнонаправленности курсовых интересов крупных местных игроков и с учетом сокращения объемов сделок из-за приближения выходных – будет работа и у спекулянтов. Но общий настрой рынка сохранится в пользу укрепления гривны и вот здесь последнее слово будет за регулятором. Практически его цена выкупа излишков предложения доллара на торгах – и будет основным сигналом для всех участников рынка.

Против гривны сыграют покупки валюты «дочками» иностранных компаний под вывод дивидендов, но по нашей информации они уже скупили основные объемы. Поэтому их давление на курс будет только уменьшаться, а вот потребность экспортеров в гривне для финансирования своих текущих потребностей (они уже потратили гривну от возмещений НДС) только возрастет. Это снова приведет к росту предложения валюты на рынке и будет придавливать котировки доллара.

Наличный рынок останется союзником гривны и постепенно продолжит снижать котировки. Нацбанк снова будет выкупать излишек доллара на межбанке и этим поддерживать курс.

Мы ожидаем на 6 декабря коридор по доллару в пределах 23,65 — 23,85 гривен при объемах операций до $180 млн и совершении до 470 сделок.

Спекулянты в начале сессии будут пытаться «покачать» курс с общей игрой «на понижение», а затем перейдут в формат работы «в две стороны».

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 23,82 / 23,85

евро – 26,44 / 26,47

российский рубль – 0,3731 / 0,3739

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке