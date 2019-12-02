ЕС отказался признавать криптовалюту Facebook

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Министры финансов стран Евросоюза приняли решение не допускать оборот на территории ЕС Facebook Libra или любого другого стейблкоина.
До сих пор невозможно сказать, какие риски несет появление нового платежного средства, передает Reuters.
Также министры заявили о необходимости специальных законов, регулирующих обращение криптовалют на территории ЕС. По словам комиссара Евросоюза по финансовым вопросам Валдиса Домбровскиса, соответствующая работа уже началась.
Кроме этого, в Брюсселе занимаются созданием собственной цифровой валюты, которая должна стать законной альтернативой криптовалютам, созданным частными компаниями. Она будет необходима в случае, если обычные расчеты в Европе станут слишком дорогими.
Facebook Libra, в создании которой помимо Facebook принимали участие 20 различных компаний, должна быть запущена в июне следующего года.
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