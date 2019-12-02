Межбанк: четверг был позитивным для гривны

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Четверг на валютном рынке прошел достаточно позитивно для гривны, но особыми успехами в ее укреплении не блистал.
За день доллар подешевел всего на 2 копейки – с 23,85/23,87 гривен до 23,825/23,85. Как и вчера – усиленно поработали на рынке как крупные местные клиенты, так и спекулянты. Особой активности со стороны нерезидентов не было.
Предложение валюты превышало спрос и доллар опять был готов просесть к цели 23,75-23,80 гривен, но Нацбанк фактически выкупил весь излишек валюты, чем и удержал валютные котировки от падения.
Спекулянты после неудачных попыток вздернуть котировки в первый час сессии – быстро перешли в формат работы «в две стороны». И несмотря на рост ликвидности в банковской системе (корсчета банков на утро 5 декабря выросли сразу на 3,8 млрд гривен – до 53,9 млрд) – у них не было особых шансов “раскачать” курс. Дело в том, что ритейлеры, которые покупали валюту для закрытия своих операций после удачной торговли в период “черной пятницы” (об этом мы предупреждали в своем утреннем прогнозе) – жестко торговались по курсу и фактически диктовали продавцам свои котировки.
Стартовав с уровня 23,85/23,87 гривен за доллар – к 11 часам курс вырос до 23,88/23,91 за счет начальных попыток спекулянтов разогреть рынок.
Но уже с 11:10 котировки начали падать. Спрос был ниже предложения и Нацбанк вышел на торги со скупкой доллара через Matching. Чуть раньше 12 часов Нацбанк выкупил уже свои стандартные $30 млн и ушел с рынка.
Предложение начало опять давить на курс и к 12:00 доллар просел до 23,87/23,90. В этот момент покупатели- импортеры продуктов, бытовой техники и гаджетов отчаянно пытались сбить котировки и купить валюту максимально дешево. Это им удалось и на обед дилеры уже ушли при уровне 23,85/23,875 гривен за доллар. При том, что справочный курс Нацбанка на 12:00 еще составлял 23,8842.
При отсутствии особого спроса на валюту – доллар еще продержался на уровне 23,85/23,875 на 14:00, а затем постепенно просел до 23,825/23,85 к концу сессии.
Главные события 5 декабря на межбанке:
1) Доллар, благодаря поддержке НБУ, подешевел всего на 2 копейки — с утренних 23,85/23,87 гривен до 23,825/23,85 к концу сессии;
2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но выкупал доллар через Matching. Купил по нашей информации порядка $30 млн;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,8842 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 6 декабря составил 23,877034 гривны.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 23,83 / 23,86
евро – 26,44 / 26,47
российский рубль – 0,3734 / 0,3740
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1092 / 1,1093
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