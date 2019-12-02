"Оцифровка" территории Украины будет стоить более 275 миллионов

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Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра 26 ноября объявила тендер по аэрофотосъемке большей части территории Украины ожидаемой стоимостью 276,59 миллиона гривен.
Об этом сообщается в системе “Прозорро”, передают “Наші Гроші”.
На срок до декабря 2020 года по поручению премьер-министра Алексея Гончарука хотят заказать аэрофотосъемку, создание цифровых ортофотопланов масштаба 1:10 000 и цифровых моделей рельефа.
По его словам, 3Д-модели нужны для проектирования дорог, орошения земель и реагирования в случае сложных погодных условий. Объем заказа составляет 426 тыс кв. км (кроме Львовской, Волынской, Донецкой и Луганской областей, Крыма и 20-километровой буферной зоны вдоль государственной границы со всеми соседними государствами).
Таким образом, ожидаемая цена услуг составляет 650 грн за один квадратный километр.
Тендерные предложения будут подавать до 30 декабря, аукцион запланирован на 4 февраля.
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