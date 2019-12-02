70 крупных криптовалютных хедж-фондов закрылись в этом году (инфографика)

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В этом году закрылось около 70 криптовалютных хедж-фондов, ориентированных на пенсионные фонды, семейные офисы, и прочих крупных инвесторов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Ниже на диаграмме видно, что наибольшее число таких фондов было запущено в 2017 и 2018 годах (291 и 284 соответственно):
При этом число открывшихся в этом году фондов не составляет и половины от показателей двух прошедших лет.
Больше всего фондов в этом году появилось в Северной Америке (28) и Европе (23). Значительно отстают в этом плане азиатские страны и другие регионы.
«Рынок явно находится во власти розничных инвесторов. Ситуация останется такой и в обозримом будущем», – заявил сооснователь Coin Metrics Ник Картер.
Несколько иной точки зрения придерживается генеральный партнер Blockchain Capital Спенсер Богарт. По его мнению, институционализация рынка продолжается.
«Как по мне, факт того, что всего за 10 лет существования биткоина достигнут определенный уровень принятия институционалами – большой успех. Такого 3-4 года назад никто и представить не мог», – подчеркнул Богарт.
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