0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

70 крупных криптовалютных хедж-фондов закрылись в этом году (инфографика)

70 крупных криптовалютных хедж-фондов закрылись в этом году (инфографика)

В этом году закрылось около 70 криптовалютных хедж-фондов, ориентированных на пенсионные фонды, семейные офисы, и прочих крупных инвесторов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ниже на диаграмме видно, что наибольшее число таких фондов было запущено в 2017 и 2018 годах (291 и 284 соответственно):

При этом число открывшихся в этом году фондов не составляет и половины от показателей двух прошедших лет.

Больше всего фондов в этом году появилось в Северной Америке (28) и Европе (23). Значительно отстают в этом плане азиатские страны и другие регионы.

«Рынок явно находится во власти розничных инвесторов. Ситуация останется такой и в обозримом будущем», – заявил сооснователь Coin Metrics Ник Картер.

Несколько иной точки зрения придерживается генеральный партнер Blockchain Capital Спенсер Богарт. По его мнению, институционализация рынка продолжается.

«Как по мне, факт того, что всего за 10 лет существования биткоина достигнут определенный уровень принятия институционалами – большой успех. Такого 3-4 года назад никто и представить не мог», – подчеркнул Богарт.

По материалам BIN
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.