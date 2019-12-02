У Google Photos появился свой “мессенджер”

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У приложения Google Photos появилась функция, которая позволяет пользователям общаться между собой и обмениваться фотографиями.
Об этом сообщает TechCrunch.
“Компания (Google. — Ред.) представила способ обмена фотографиями и сообщениями с другими пользователями в приложении Google Photos”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, благодаря этому решению пользователям будет легче обмениваться фотографиями и видеофайлами, и для этого не нужно будет создавать отдельные совместные фотоальбомы.
Впрочем, получатель фотографии все еще должен будет иметь свой Google-аккаунт, и это может стать определенным ограничением, ведь не все являются пользователями услуг компании.
Кроме того, благодаря новой функции можно будет создавать групповые чаты и добавлять в них пользователей.
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