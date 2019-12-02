0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 81 0

У Google Photos появился свой “мессенджер”

У Google Photos появился свой “мессенджер”

У приложения Google Photos появилась функция, которая позволяет пользователям общаться между собой и обмениваться фотографиями.

Об этом сообщает TechCrunch.

“Компания (Google. — Ред.) представила способ обмена фотографиями и сообщениями с другими пользователями в приложении Google Photos”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря этому решению пользователям будет легче обмениваться фотографиями и видеофайлами, и для этого не нужно будет создавать отдельные совместные фотоальбомы.

Впрочем, получатель фотографии все еще должен будет иметь свой Google-аккаунт, и это может стать определенным ограничением, ведь не все являются пользователями услуг компании.

Кроме того, благодаря новой функции можно будет создавать групповые чаты и добавлять в них пользователей.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.