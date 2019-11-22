Сеть почтоматов Rozetka выросла до 30 штук

Сеть почтоматов Rozetka в Киеве выросла и состоит уже из 30 устройств.

Об этом сообщает издание AIN.UA.

Как сообщается, на некоторых станциях метро установлено несколько почтоматов — например, это станции метро Дворец Спорта, Печерская, Академгородок, Дружбы Народов и Левобережная.

Адреса почтоматов «Розетки»:

«Золотые Ворота» — в зале с кассами;

«Театральная» — в переходе, перед входом в метро;

«Крещатик» — выход в сторону ул. Крещатик, в зале с кассами, перед турникетами слева;

«Контрактовая площадь» — выход в сторону Министерства финансов, за турникетами справа;

«Площадь Льва Толстого» — в переходе справа;

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