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Сеть почтоматов Rozetka выросла до 30 штук

Сеть почтоматов Rozetka выросла до 30 штук

Сеть почтоматов Rozetka в Киеве выросла и состоит уже из 30 устройств.

Об этом сообщает издание AIN.UA.

Как сообщается, на некоторых станциях метро установлено несколько почтоматов — например, это станции метро Дворец Спорта, Печерская, Академгородок, Дружбы Народов и Левобережная.

Адреса почтоматов «Розетки»:

  • «Золотые Ворота» — в зале с кассами;
  • «Театральная» — в переходе, перед входом в метро;
  • «Крещатик» — выход в сторону ул. Крещатик, в зале с кассами, перед турникетами слева;
  • «Контрактовая площадь» — выход в сторону Министерства финансов, за турникетами справа;
  • «Площадь Льва Толстого» — в переходе справа;

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  • «Дворец Спорта» — в зале с кассами, перед турникетом слева, а также перед турникетом справа;
  • «Олимпийская» — в зале с кассами, перед турникетами справа;
  • «Кловская» — в зале с кассами, за турникетом;
  • «Печерская» — в кассовом зале перед турникетом справа, а также за турникетом справа;
  • «Дворец Украина» — в переходе напротив выхода из метро;
  • «Политехнический институт» — в зале с кассами на выходе, справа;
  • «Нивки» — выход в сторону ул. Невская, в зале с кассами, справа;
  • «Академгородок» — выход в сторону супермаркета Новус, в переходе налево, а также выход в сторону ул. Академика Булаховского, в переходе налево;
  • «Левобережная» — выход в сторону ул. Евгения Сверстюка, в зале с кассами, слева, а также выход в сторону ул. Раисы Окипной, в зале с кассами, справа;
  • «Дарница» — в зале с кассами, вход со стороны ул. Попудренко, Строителей, за турникетом;
  • «Лесная» — выход в сторону «Дарынка», в переходе справа;
  • «Дружбы Народов» — в кассовом зале перед турникетом справа, а также за турникетом справа;
  • «Выдубичи» — в зале с кассами, выход из метро на автостанцию;
  • «Славутич» — в кассовом зале;
  • «Осокорки» — за турникетами, справа;
  • «Харьковская» — в зале с кассами, со стороны выходов 1, 2 и 3;
  • «Бориспольская» — выход в сторону Харьковское шоссе, в переходе;
  • «Красный Хутор» — в зале с кассами, выход в сторону ул. Бориспольская;
  • «ВДНХ» — в переходе метро, выход на ул. Васильковская;
  • БЦ «Гелиос», ул. Василенко, 7.
По материалам AIN.UA
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