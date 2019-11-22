Сеть почтоматов Rozetka выросла до 30 штук

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Сеть почтоматов Rozetka в Киеве выросла и состоит уже из 30 устройств.
Об этом сообщает издание AIN.UA.
Как сообщается, на некоторых станциях метро установлено несколько почтоматов — например, это станции метро Дворец Спорта, Печерская, Академгородок, Дружбы Народов и Левобережная.
Адреса почтоматов «Розетки»:
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