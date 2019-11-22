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Rozetka повысила порог бесплатного самовывоза

Rozetka повысила порог бесплатного самовывоза

Украинский маркетплейс Rozetka повысил пороговую сумму бесплатного самовывоза с 300 до 495 гривен.

Об этом сообщается на сайте компании.

“Обращаем Ваше внимание, выдача заказа стоимостью до 495 грн будет стоить 10 грн”, – говорится в сообщении.

Ранее плата за самовывоз товаров из своих офлайн-магазинов была 10 гривен, если сумма заказа составляла менее 300 грн.

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Самовывоз товара осуществляется по адресам:

  • Киев, пр. С. Бандеры, 6;
  • Киев, ул. Крещатик 20-22;
  • Киев, ул. Киото 25;
  • Киев, пр. Победы 24;
  • Киев, ул. Декабристов 9е;
  • Киев, ул. Михаила Гришко 3-А;
  • Одесса, ул. Академика Сахарова, 1б;
  • Одесса, ул. Ивана и Юрия Лип (Гайдара), 13а;
  • Одесса, пер. Семафорный, 4т;
  • Бровары, ул. Киевскася, 239.

Самовывоз из почтоматов. Заказ можно получить в брендированных почтоматах интернет-супермаркета Rozetka. Почтомат – это терминал самообслуживания, который позволит сэкономить время при получении посылки весом до 5 кг.

Карты для хранения денег

Что необходимо для получения заказа из почтомата:

  • мобильный телефон и код открытия ячейки, полученный в sms-сообщении;
  • на сегодняшний день наши почтоматы можно найти на 9 станциях метро в Киеве.
По материалам Finance.UA
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