Rozetka повысила порог бесплатного самовывоза

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Украинский маркетплейс Rozetka повысил пороговую сумму бесплатного самовывоза с 300 до 495 гривен.
Об этом сообщается на сайте компании.
“Обращаем Ваше внимание, выдача заказа стоимостью до 495 грн будет стоить 10 грн”, – говорится в сообщении.
Ранее плата за самовывоз товаров из своих офлайн-магазинов была 10 гривен, если сумма заказа составляла менее 300 грн.
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Самовывоз товара осуществляется по адресам:
Самовывоз из почтоматов. Заказ можно получить в брендированных почтоматах интернет-супермаркета Rozetka. Почтомат – это терминал самообслуживания, который позволит сэкономить время при получении посылки весом до 5 кг.
Что необходимо для получения заказа из почтомата:
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