Rozetka повысила порог бесплатного самовывоза

Украинский маркетплейс Rozetka повысил пороговую сумму бесплатного самовывоза с 300 до 495 гривен.

Об этом сообщается на сайте компании.

“Обращаем Ваше внимание, выдача заказа стоимостью до 495 грн будет стоить 10 грн”, – говорится в сообщении.

Ранее плата за самовывоз товаров из своих офлайн-магазинов была 10 гривен, если сумма заказа составляла менее 300 грн.

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Самовывоз товара осуществляется по адресам:

Киев, пр. С. Бандеры, 6;

Киев, ул. Крещатик 20-22;

Киев, ул. Киото 25;

Киев, пр. Победы 24;

Киев, ул. Декабристов 9е;

Киев, ул. Михаила Гришко 3-А;

Одесса, ул. Академика Сахарова, 1б;

Одесса, ул. Ивана и Юрия Лип (Гайдара), 13а;

Одесса, пер. Семафорный, 4т;

Бровары, ул. Киевскася, 239.

Самовывоз из почтоматов. Заказ можно получить в брендированных почтоматах интернет-супермаркета Rozetka. Почтомат – это терминал самообслуживания, который позволит сэкономить время при получении посылки весом до 5 кг.

Что необходимо для получения заказа из почтомата: