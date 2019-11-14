Rozetka запустила точку выдачи еще в одном городе

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Rozetka запускает точку выдачи товаров в Чернигове. Ранее компания открыла пункты выдачи в Одессе и Киеве.
Об этом сообщают на сайте компании.
Пункт находится по адресу: улица Кирпоноса, 26.
Сейчас у Rozetka работает суммарно девять офлайн-точек.
Заказать можно товары – весом до 30 кг с длиной стороны до 90 см (кроме алкогольных напитков).
Бесплатная доставка – если сумма заказа превышает 290 грн.Для доставки товара – на эту точку нужно выбрать опцию «Самовывоз из мини-отделений Rozetka + Justin».
Finance.ua сообщал, что Интернет-супермаркет Rozetka ввел плату за самовывоз товаров из своих офлайн-магазинов. Плата 10 гривен, если сумма заказа составляет менее 300 грн.
Почтоматы Rozetka в столице:
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