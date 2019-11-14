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Rozetka запустила точку выдачи еще в одном городе

Rozetka запустила точку выдачи еще в одном городе

Rozetka запускает точку выдачи товаров в Чернигове. Ранее компания открыла пункты выдачи в Одессе и Киеве.

Об этом сообщают на сайте компании.

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Пункт находится по адресу: улица Кирпоноса, 26.

Сейчас у Rozetka работает суммарно девять офлайн-точек.

Заказать можно товары – весом до 30 кг с длиной стороны до 90 см (кроме алкогольных напитков).

Бесплатная доставка – если сумма заказа превышает 290 грн.

Для доставки товара – на эту точку нужно выбрать опцию «Самовывоз из мини-отделений Rozetka + Justin».

Finance.ua сообщал, что Интернет-супермаркет Rozetka ввел плату за самовывоз товаров из своих офлайн-магазинов. Плата 10 гривен, если сумма заказа составляет менее 300 грн.

Справка Finance.ua:

Почтоматы Rozetka в столице:

  • станция метро Лукьяновская. В зале с кассами;
  • станция метро Выставочный центр. В переходе метро, ближе к выходу на ул. Васильковскую;
  • станция метро Выдубичи. В зале с кассами, выход к автостанции;
  • станция метро Минская. В зале с кассами, вход в метро со стороны ТРЦ Dream Town 2;
  • станция метро Дарница. В зале с кассами. Вход со стороны ул. Попудренко, Строителей, за турникетом;
  • станция метро Золотые ворота. В зале с кассами;
  • станция метро Театральная. В переходе перед входом в метро;
  • станция метро Харьковская. В зале с кассами, со стороны выходов № 1, 2, 3;
  • станция метро Кловская. В зале с кассами, за турникетом.
По материалам Finance.UA
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