Nikola и Iveco представили электрогрузовик (фото)

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Компании Nikola, Iveco и FPT Industrial представили полностью электрический грузовик Nikola Tre, предназначенный для использования на европейском рынке.
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Совместный анонс модели состоялся всего через три месяца после анонса о партнерстве между вышеупомянутыми компаниями, в рамках которого компания CNH Industrial (ей принадлежат IVECO и FPT Industrial) инвестировала в Nikola Corporation $250 млн.
Модель Nikola Tre построена на грузовой платформе IVECO S-WAY с использованием электрических технологий американской компании Nikola Motor, а над дизайном работали специалисты Italdesign. Интересно, что пока компаньоны показали только макет грузовика, тогда как официальная премьера его серийной версии состоится в сентябре следующего года на выставке IAA 2020 в Ганновере (Германия), а первые экземпляры поступят к покупателям только в 2021 году.
Продемонстрированный вариант Nikola Tre 4×2 предназначен для региональных перевозок грузов, его динамические характеристики «равны или выше», чем у дизельного грузовика аналогичного класса. Разработчики отметили, что электродвигатель обеспечивает постоянную мощность на уровне 480 кВт и крутящий момент порядка 1800 Нм.
Запас хода составляет до 400 км от батареи емкостью до 720 кВтч, при этом благодаря модульной структуре заказчик может получить батарею той емкости, которая необходима для обслуживания типичного маршрута. Будут доступны версии с 2 и 3 осями и полной массой (GVW) от 18 до 26 тонн для городских и районных перевозок.
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