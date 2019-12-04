0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Nikola и Iveco представили электрогрузовик (фото)

Nikola и Iveco представили электрогрузовик (фото)

Компании Nikola, Iveco и FPT Industrial представили полностью электрический грузовик Nikola Tre, предназначенный для использования на европейском рынке.

Читайте также: Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron

Совместный анонс модели состоялся всего через три месяца после анонса о партнерстве между вышеупомянутыми компаниями, в рамках которого компания CNH Industrial (ей принадлежат IVECO и FPT Industrial) инвестировала в Nikola Corporation $250 млн.

Модель Nikola Tre построена на грузовой платформе IVECO S-WAY с использованием электрических технологий американской компании Nikola Motor, а над дизайном работали специалисты Italdesign. Интересно, что пока компаньоны показали только макет грузовика, тогда как официальная премьера его серийной версии состоится в сентябре следующего года на выставке IAA 2020 в Ганновере (Германия), а первые экземпляры поступят к покупателям только в 2021 году.

Продемонстрированный вариант Nikola Tre 4×2 предназначен для региональных перевозок грузов, его динамические характеристики «равны или выше», чем у дизельного грузовика аналогичного класса. Разработчики отметили, что электродвигатель обеспечивает постоянную мощность на уровне 480 кВт и крутящий момент порядка 1800 Нм.

Запас хода составляет до 400 км от батареи емкостью до 720 кВтч, при этом благодаря модульной структуре заказчик может получить батарею той емкости, которая необходима для обслуживания типичного маршрута. Будут доступны версии с 2 и 3 осями и полной массой (GVW) от 18 до 26 тонн для городских и районных перевозок.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.