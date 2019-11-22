Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)

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Компания Bugatti продемонстрировала новый гиперкар Bugatti Chiron Noire Limited Edition.
Об этом сообщает портал Motor.
“Компания Bugatti продемонстрировала очередную лимитированную версию гиперкара Chiron, которая получила название Noire Limited Edition”, – говорится в сообщении.
Как сообщает портал, автомобиль будет доступен в двух вариантах исполнения: Elegance Noire Noire и Sportive.
Фото:motor.ru
Отмечается, что оба варианта предлагаются с огромным восьмилитровым 16-цилиндровым мотором с четырьмя турбонагнетателями, который развивает 1500 лошадиных сил.
Тираж Bugatti Chiron Noire Limited Edition будет ограничен всего 20 экземплярами.
Фото:motor.ru
Производство гиперкаров начнется во втором квартале 2020 года, но стоимость черной спецверсии уже объявлена – три миллиона евро.
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