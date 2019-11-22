Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)

Компания Bugatti продемонстрировала новый гиперкар Bugatti Chiron Noire Limited Edition.

Об этом сообщает портал Motor.

“Компания Bugatti продемонстрировала очередную лимитированную версию гиперкара Chiron, которая получила название Noire Limited Edition”, – говорится в сообщении.

Как сообщает портал, автомобиль будет доступен в двух вариантах исполнения: Elegance Noire Noire и Sportive.



Фото:motor.ru

Отмечается, что оба варианта предлагаются с огромным восьмилитровым 16-цилиндровым мотором с четырьмя турбонагнетателями, который развивает 1500 лошадиных сил.

Тираж Bugatti Chiron Noire Limited Edition будет ограничен всего 20 экземплярами.



Фото:motor.ru

Производство гиперкаров начнется во втором квартале 2020 года, но стоимость черной спецверсии уже объявлена – три миллиона евро.