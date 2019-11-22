Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (32,969 млн и 37,942 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 30), максимальный курс продажи доллара 27,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,93-23,94 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 75 активных заявок по доллару на сумму 70,911 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,2000 – 7 777
23,9200 – 10 000
23,9200 – 10 000
23,9100 – 155 555
23,9100 – 35 000
23,9100 – 155 555
23,9100 – 33 333
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
23,9000 – 40 000
23,9200 – 10 000
23,9200 – 15 000
23,9300 – 30 000
23,9300 – 30 000
23,9300 – 5 000
23,9300 – 35 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 23,9420 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,9008 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Милованов: Курс доллара по 24 гривни - новая реальность для УкраиныВчера, 16:15 - 3731 18
В IKEA назвали сроки запуска первого магазина в КиевеВчера, 13:02 - 3213 9
Молдова вводит налог на Netflix, Facebook и GoogleВчера, 15:42 - 1172 6
Контракт на транзит нефти между Украиной и РФ продлили на 10 летВчера, 16:49 - 1535 4
Рада отнесла лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движенияВчера, 15:01 - 394 3
Украинцев ждет нововведение при заполнении декларацийВчера, 14:04 - 8111 2
ТОП-5 областей с самыми низкими зарплатамиВчера, 16:02 - 5284 1
Милованов: Курс доллара по 24 гривни - новая реальность для УкраиныВчера, 16:15 - 3731 18
В IKEA назвали сроки запуска первого магазина в КиевеВчера, 13:02 - 3213 9
Киевстар предложил абонентам 2 месяца услуг в подарок за переход на новый тарифВчера, 16:27 - 3111
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)Позавчера, 17:10 - 444
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1658
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3410 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4868 2
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3752