По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (32,969 млн и 37,942 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 30), максимальный курс продажи доллара 27,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,93-23,94 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 75 активных заявок по доллару на сумму 70,911 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,2000 – 7 777

23,9200 – 10 000

23,9200 – 10 000

23,9100 – 155 555

23,9100 – 35 000

23,9100 – 155 555

23,9100 – 33 333

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

23,9000 – 40 000

23,9200 – 10 000

23,9200 – 15 000

23,9300 – 30 000

23,9300 – 30 000

23,9300 – 5 000

23,9300 – 35 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 23,9420 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,9008 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.