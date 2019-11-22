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Дезинфляционный тренд: Нацбанк прогнозирует снижение инфляции в 2019 году

Дезинфляционный тренд: Нацбанк прогнозирует снижение инфляции в 2019 году

В Национальном банке Украины сообщили, что по итогам 2019 года ожидается, что инфляция в Украине составит 6% — рекордно низкий показатель.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий во время форума в Киеве, 4 декабря.

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«Мы имеем сильный дезинфляционный тренд. На конец года ожидаем инфляцию около 6% — это несколько выше, чем наш коридор 5% +/- 1 процентный пункт. Но на самом деле есть шанс, что мы попадем в этот коридор, поскольку видим сильное снижение инфляции», — сообщил Чурий.

Ранее в Нацбанке прогнозировали, что инфляция в Украине в 2019 году должна составить 6,3% с последующим снижением до 5% в 2020 году. По последним данным Государственной службы статистики Украины, в октябре 2019 года годовая инфляция в Украине составила 6,5%.

Также Чурий напомнил, что Национальный банк планирует снижать учетную ставку в 2020 году до 9% годовых.

«То есть, ставки будут снижаться для тех, кто принимает инвестиционные решения. Это означает, пожалуй, что нужно заходить в более долгосрочные инструменты, фиксируя свою доходность”, – добавил замглавы НБУ.

По материалам hromadske.tv
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