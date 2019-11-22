Кабмин повысил тариф на доставку пенсий

Кабинет министров Украины утвердил новые тарифы на доставку пенсий и денежных выплат.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Согласно принятому документу, тариф составит:

в городах – 1,15% суммы;

в селах и поселках городского типа – 2,3% от суммы.

Постановление начнет действовать с 1 января 2020 года.

Раньше Finance.ua писал, что проблема с финансированием доставки пенсий “Укрпочтой” почти решена.

Справка Finance.ua:

С 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста:

размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, повышен с 1564 грн до 1638 грн;