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Кабмин повысил тариф на доставку пенсий

Кабмин повысил тариф на доставку пенсий

Кабинет министров Украины утвердил новые тарифы на доставку пенсий и денежных выплат.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Согласно принятому документу, тариф составит:

  • в городах – 1,15% суммы;
  • в селах и поселках городского типа – 2,3% от суммы.

Вторая пенсия с Приват24

Постановление начнет действовать с 1 января 2020 года.

Раньше Finance.ua писал, что проблема с финансированием доставки пенсий “Укрпочтой” почти решена.

Справка Finance.ua:

С 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста:

  • размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, повышен с 1564 грн до 1638 грн;
  • размер максимальной пенсии вырос на 740 грн и составит 16 380 грн.
По материалам Finance.UA
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