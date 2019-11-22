В каких отраслях работает больше всего украинцев - Милованов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что больше всего украинцев работает в торговле, сельском, лесном и рыбном хозяйстве и промышленности.
Читайте также: Милованов: Курс доллара по 24 гривны – новая реальность для Украины
Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.
Наибольшее количество украинцев работает:
Милованов также отметил, что меньше всего людей работает в сфере информации и телекоммуникации – всего 280 300 человек.
Также он ранее рассказывал о реформировании сферы занятости. О введении обязательства заключать трудовой договор в письменном виде и давать возможность работать удаленно и по гибкому графику.
Самая низкая среднемесячная заработная плата по областям:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Милованов: Курс доллара по 24 гривни - новая реальность для УкраиныВчера, 16:15 - 3731 18
В IKEA назвали сроки запуска первого магазина в КиевеВчера, 13:02 - 3213 9
Молдова вводит налог на Netflix, Facebook и GoogleВчера, 15:42 - 1172 6
Контракт на транзит нефти между Украиной и РФ продлили на 10 летВчера, 16:49 - 1535 4
Рада отнесла лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движенияВчера, 15:01 - 394 3
Украинцев ждет нововведение при заполнении декларацийВчера, 14:04 - 8111 2
ТОП-5 областей с самыми низкими зарплатамиВчера, 16:02 - 5284 1
Милованов: Курс доллара по 24 гривни - новая реальность для УкраиныВчера, 16:15 - 3731 18
В IKEA назвали сроки запуска первого магазина в КиевеВчера, 13:02 - 3213 9
Киевстар предложил абонентам 2 месяца услуг в подарок за переход на новый тарифВчера, 16:27 - 3111
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)Позавчера, 17:10 - 443
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1658
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3410 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4868 2
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3752