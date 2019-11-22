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В каких отраслях работает больше всего украинцев - Милованов

В каких отраслях работает больше всего украинцев - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что больше всего украинцев работает в торговле, сельском, лесном и рыбном хозяйстве и промышленности.

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Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.

Наибольшее количество украинцев работает:

  • в торговле – 3 654 700 человек;
  • в сельском (и лесном и рыбном) хозяйстве – 2 937 600 человек;
  • в промышленности – 2 426 000 человек.

Милованов также отметил, что меньше всего людей работает в сфере информации и телекоммуникации – всего 280 300 человек.

Также он ранее рассказывал о реформировании сферы занятости. О введении обязательства заключать трудовой договор в письменном виде и давать возможность работать удаленно и по гибкому графику.

Справка Finance.ua

Самая низкая среднемесячная заработная плата по областям:

  • в Черновицкой – 7 885 грн;
  • в Херсонской – 8 020 грн;
  • в Тернопольской – 8 098 грн;
  • в Черниговской – 8 130 грн;
  • в Кировоградской – 8 222 грн.
  • Самые высокие зарплаты получали работники банковского и финансового секторов. Самые низкие зарплаты имеют педагоги.
По материалам Finance.UA
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