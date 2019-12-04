Крупнейший банк Италии заявил о масштабных сокращениях штата

Крупнейший итальянский банк UniCredit пообещал акционерам провести обратный выкуп акций на 2 млрд евро (2,2 миллиарда), но предупредил о слабом росте прибыли, несмотря на планы сократить 9% персонала.

Об этом сообщает Reuters.

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Как и другие европейские банки, UniCredit борется с отрицательными процентными ставками, которые делают кредитование нерентабельным. В то же время инфляция в Италии и нестабильная политическая ситуация усугубляют проблемы кредитора, сводя на нет годы успешной реструктуризации.

UniCredit уже сократил пятую часть персонала и закрыл четверть своих отделений на зрелых рынках в последние годы. В начале этого месяца кредитор сообщил, что сократит еще 8000 сотрудников и закроет 500 отделений.

В настоящее время банк делает ставку на более высокую доходность для акционеров, чтобы поддержать акции. UniCredit планирует за счет дивидендов и программ обратного выкупа вернуть 8 млрд евро акционерам, достигнув коэффициента распределения капитала в 50% в 2023 году.