Контракт на транзит нефти между Украиной и РФ продлили на 10 лет

АО “Укртранснафта” и ПАО “Транснефть” заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на 10 лет – с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.

Об этом сообщает пресс-служба “Укртранснафты” в FACEBOOK.

Документ подписали гендиректор “Укртранснафты” Николай Гавриленко и вице-президент “Транснефти” Сергей Андронов.

“Подписание документа состоялось в соответствии с решением акционера АО “Укртранснафта” НАК “Нафтогаз Украины” от 27 ноября 2019 года. Кроме пролонгации договора, дополнительное соглашение между АО “Укртранснафта” и ПАО “Транснефть” актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе.

При этом базовые принципы сотрудничества между АО “Укртранснафта” и ПАО “Транснефть” остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов”, – говорится в сообщении.

В “Укртранснафте” подчеркнули, что заключение дополнительного соглашения “гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе”.